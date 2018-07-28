Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
28.07.2018, 17:06

Во Франции разбился легкомоторный самолет, есть жертвы - СМИ

Во Франции разбился легкомоторный самолет, есть жертвы - СМИ - Фото
Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

На борту было четыре человека, двое из них погибли

Реклама
Реклама

В департаменте Арденны на северо-востоке Франции рабился легкомоторный самолет, в результате чего двое человек погибли. Об этом сообщает Europe1.

Согласно сообщению, авиакатастрофа произошла в субботу утром недалеко от административного центра Шарлевиль-Мезьер.

По предварительной информации, пилот заметил проблемы с двигателем вскоре после взлета.

Отмечается, что он пытался посадить самолет на взлетную полосу, но зацепил верхушку дерева возле нее.

На борту самолета кроме пилота были трое пассажиров. Двое в возрасте 20 и 32 лет выжили и смогли подать сигнал тревоги. 68-летний пилот и третий пассажир погибли.

По факту катастрофы проводится расследование.

23 июля местные СМИ сообщили, что самолет, на борту которого летела директор МВФ Кристин Лагард, совершил экстренную посадку в Аргентине.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: упал самолет, авиакатастрофа, самолет, франция, легкомоторный самолет
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
ДТП неподалеку от фронта: трое погибли, семеро ранены - фото
Происшествия ДТП неподалеку от фронта: трое погибли, семеро ранены - фото
В Виннице столкнулись четыре авто: есть погибший - фото
Происшествия В Виннице столкнулись четыре авто: есть погибший - фото
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 