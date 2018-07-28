Во Франции разбился легкомоторный самолет, есть жертвы - СМИ

Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

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На борту было четыре человека, двое из них погибли

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В департаменте Арденны на северо-востоке Франции рабился легкомоторный самолет, в результате чего двое человек погибли. Об этом сообщает Europe1.

Согласно сообщению, авиакатастрофа произошла в субботу утром недалеко от административного центра Шарлевиль-Мезьер.

По предварительной информации, пилот заметил проблемы с двигателем вскоре после взлета.

Отмечается, что он пытался посадить самолет на взлетную полосу, но зацепил верхушку дерева возле нее.

На борту самолета кроме пилота были трое пассажиров. Двое в возрасте 20 и 32 лет выжили и смогли подать сигнал тревоги. 68-летний пилот и третий пассажир погибли.

По факту катастрофы проводится расследование.

23 июля местные СМИ сообщили, что самолет, на борту которого летела директор МВФ Кристин Лагард, совершил экстренную посадку в Аргентине.