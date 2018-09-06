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06.09.2018, 09:02

Во Францию самолетом из Алжира могла прилететь болезнь XIX века

Во Францию самолетом из Алжира могла прилететь болезнь XIX века - Фото
Фото: Getty Images

Спасатели заподозрили, что переносчиком инфекции является ребенок

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Французские власти эвакуировали более 140 человек с авиарейса Алжир-Перпиньян после того, как у одного из пассажиров на борту заподозрили симптомы холеры. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные спасателей. 

Согласно сообщению, пассажира госпитализировали для проведения осмотра после приступов тошноты и диареи в полете.

Однако позже выяснилось, что врачи не подтвердили подозрения в отношении холеры. 

"Восьмилетний подросток не был инфицированным", - сказано в сообщении медиков. 

Отмечается, что спасатели выпустили других пассажиров и членов экипажа из зоны карантина только после дезинфекции рук, а самолет вернули в Алжир пустым для очистки и дезинфекции. 

Холера - опасное для жизни острозаразное желудочно-кишечное заболевание, сопровождающееся рвотой, поносом и общим нарушением деятельности организма.

В августе в Алжире впервые за 22 года вспыхнула холера, из-за чего погибли уже два человека. Около 50 инфицированных человек лечатся в городе Боуфарик, который в 30 км от столицы страны. 

В 2013 году холера вернулась на Кубу.

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Теги: самолет, Алжир, болезнь, холера, карантин, диарея, рвота
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