Во Вьетнаме разбился военный истребитель: погиб весь экипаж

Во Вьетнаме разбился военный истребитель Су-22. Оба пилота погибли, сообщает Reuters.
Авария произошла во время тренировочного полета. Истребитель взлетел с базы Сан-Ванг и вскоре упал в холмистой местности в 300 км к югу от Ханоя. Местные жители во время крушения истребителя не пострадали.
На место крушения прибыли спасатели и бригады экстренных служб. Причины катастрофы выясняются.
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24 июля к границам Израиля приблизился сирийский военный самолет класса "Су". Армия обороны Израиля объявила боевую тревогу и выпустила на перехват две ракеты ЗРК Patriot. Военные наблюдали за движением истребителя, а затем сбили самолет над оккупированными Голанскими высотами.