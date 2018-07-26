Во Вьетнаме разбился военный истребитель: погиб весь экипаж

Иллюстративное фото: unsplash.com

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В крушении Су-22 погибли два пилота, причины аварии выясняются

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Во Вьетнаме разбился военный истребитель Су-22. Оба пилота погибли, сообщает Reuters.

Авария произошла во время тренировочного полета. Истребитель взлетел с базы Сан-Ванг и вскоре упал в холмистой местности в 300 км к югу от Ханоя. Местные жители во время крушения истребителя не пострадали.

На место крушения прибыли спасатели и бригады экстренных служб. Причины катастрофы выясняются.

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24 июля к границам Израиля приблизился сирийский военный самолет класса "Су". Армия обороны Израиля объявила боевую тревогу и выпустила на перехват две ракеты ЗРК Patriot. Военные наблюдали за движением истребителя, а затем сбили самолет над оккупированными Голанскими высотами.