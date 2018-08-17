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17.08.2018, 22:55

Военные Эстонии не нашли ракету с испанского истребителя

Военные Эстонии не нашли ракету с испанского истребителя - Фото
Фото: gettyimages.com

В операции по поиску боевой ракеты, по ошибке выпущенной истребителем Eurofighter, задействовали мини-дроны, военных и спасателей

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Армия обороны Эстонии после десяти дней прекратила поиски фрагментов всепогодной управляемой боевой ракеты AMRAAMкласса "воздух-воздух", выпущенной по ошибке 7 августа испанским истребителем Eurofighter в небе над Эстонией. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Все места, где она теоретически могла упасть, тщательно обысканы, обнаружить детали не удалось", - подчеркнул командующий ВВС Эстонии полковник Рийво Валге.

Эстонские военные полагали, что обломки следует искать в малонаселенной болотистой местности или в природоохранной зоне Эндла к северу от города Тарту.

Ракета типа AMRAAM снабжена режимом самоуничтожения, однако специалисты не исключали, что она упала на землю. По другой версии она могла разорваться в воздухе

В поисковой операции были задействованы три вертолета, мини-дроны, военные и специалисты по разминированию.

Причины инцидента расследуются.

7 августа на юге Эстонии истребитель ВВС Испании Eurofighter по ошибке выпустил боевую ракету класса "воздух-воздух". Длина ракеты AMRAAM составляет 3,7 метра, диаметр - 18 см.

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Теги: ракета, эстония, Ракета типа AMRAAM
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