Военные озадачены решением Трампа прекратить "корейские" маневры

Американские военные на учениях (фото - пресс-служба Пентагона)

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Официального комментария Пентагона о том, какие сферы военного сотрудничества на Корейском полуострове теперь под запретом Белого дома, пока нет

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В Пентагоне заявили, что дислоцированный в Южной Корее контингент армии США будет "поддерживать готовность" независимо от того, что американский президент заявил после саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом, узнав мнение топ-чиновников Минобороны США о приказе Дональда Трампа приостановить совместные учения южнокорейской и американской армий, пишет Reuters.

Пойдя на уступки Северной Корее в процессе денуклеаризации, Трамп назвал учения США с южанами "дорогими" и "провокативными" по отношению к Пхеньяну, чем де-факто повторил критику из КНДР.

Решение лидера страны "озадачило многих нынешних и бывших чиновников Пентагона", которые, как пишет Reuters, узнали о нем едва ли не позже Кима. Военные переживают, что заморозка учений подорвет готовность войск в одной из самых напряженных точек планеты. Бойцы обеих армий, которые проводят постоянные тренинги и учения, традиционно заявляют, что "готовы драться хоть сейчас".

Тем временем анонимный чиновник из отдела нацбезопасности Белого дома сообщил, что "тренировки по боевой готовности продолжатся" в том или ином виде. Масштабные учения вроде ежегодных Ulchi Freedom Guardian, Foal Eagle и Max Thunder, вероятно, окажутся под запретом.

Один из чиновников оборонного сектора США предположил, что войска могут провести какие-то учения за пределами Корейского полуострова, чтобы не раздражать КНДР.

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12 июня 2018 года Трамп и Ким встретились на саммите в Сингапуре, подписав документ о денуклеаризация КНДР под гарантии США в течение 2,5 лет. Трамп к неудовольствию Токио пообещал приостановить раздражающие Пхеньян военные учения с Южной Кореей, пока переговоры о разоружении "продвигаются в правильном направлении".

LIGA.net собрала реакцию соцсетей на историческую встречу, а также выпустила материал "Встреча Трамп-Ким: о чем договорились и что дальше".