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30.05.2018, 13:06

Военные США одним ударом уничтожили более 50 главарей Талибана

Военные США одним ударом уничтожили более 50 главарей Талибана - Фото
Скриншот из видеозаписи

Разведка американского контингента в Афганистане сообщила, что в провинции Гильменд проходит совещание командиров талибов: был нанесен артудар

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Американские военные нанесли артиллерийский удар по территории района Муса Кала в афганской провинции Гильменд, уничтожив "более 50-ти" полевых командиров джихадистского движения Талибан, которые собрались там на совещание. Об этом со ссылкой на спикера контингента США в Афганистане Мартина О'Доннелла пишет агентство Reuters.

Произошло это еще 24 мая, а на совещании якобы были главари из разных провинций.

Военные утверждают, что этот район - один из основных очагов сопротивления джихадистов, и силы коалиции нанесли им "значительный урон".

Какое именно артиллерийское вооружение было применено, не сообщается.

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По словам О'Доннелла, помимо этого успеха контртеррористических сил, в течение 10 последних дней в Афганистане были уничтожены "несколько других главарей и командиров более низкого ранга".

В Талибане заявили, что сообщения об успехе военных США - это "пропаганда". Боевики утверждают, что американцы якобы попали в жилой дом, где погибли гражданские.

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Теги: ракетный удар, афганистан, терроризм, талибан, гильменд
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