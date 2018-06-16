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16.06.2018, 12:09

Вокруг Эйфелевой башни устанавливают новую систему защиты

Вокруг Эйфелевой башни устанавливают новую систему защиты - Фото
Фото: gettyimages.com

Установка новой системы защиты стоимостью 35 млн евро должна завершиться к середине июля

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Вокруг Эйфелевой башни в Париже начали устанавливать новую систему защиты от террористических нападений, которая будет состоять из стеклянной стены, металлического забора и каменных блоков. Об этом сообщает ВВС.

Установка новой системы защиты должна завершиться к середине июля. Ее стоимость - 35 млн евро.

С двух сторон башни установят стеклянную стену толщиной в 6,5 см. С других сторон ее будет окружать металлический забор высотой в 3,24 м.

Для предотвращения нападения с использованием транспортных средств, перед защитной оградой установят еще и каменные блоки.

Работы вокруг Эйфелевой башни является частью общего плана ее реконструкции к Олимпийским играм-2024 в Париже.

В мае французской полиции удалось предотвратить теракт с применением рицина, который намеревались совершить двое молодых египтян.

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Теги: теракт, стена, париж, защита, Эйфелева башня
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