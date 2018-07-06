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06.07.2018, 21:28

Война в Сирии: во время атаки в Думе использовали хлор - эксперты

Война в Сирии: во время атаки в Думе использовали хлор - эксперты - Фото
Фото: Getty Images

Хлорированные органические вещества обнаружили в образцах из двух мест

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Во время атаки в сирийском городе Дума в апреле, в результате которой погибли десятки мирных жителей, военные использовали хлор. Об этом говорится в предварительном отчете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), передает Reuters.

Отмечается, что организация направила в Думу миссию, чтобы установить факты использования запрещенных веществ.

Хлорированные органические вещества обнаружили в образцах из двух мест, говорится в докладе.

Представитель ОЗХО добавил, что организация не обнаружила в Думе доказательств использования нервно-паралитического вещества.

Сообщается, что в Думе инспекторы ОЗХО посетили два участка, на которых они опросили свидетелей и взяли образцы, которые исследовались в лаборатории Нидерландов.

8 апреля 2018 года сообщалось, что 150 человек погибли, отравившись токсичным газом в частично контролируемом повстанцами городе Дума в пригороде Дамаска (район Восточная Гута). Запад обвинил в атаке режим диктатора Башара Асада

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Теги: химатака в Сирии, ОЗХО
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