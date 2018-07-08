Войска Асада и Путина захватили важный приграничный пункт - СМИ

Сирия

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Согласно сообщению, они взяли под контроль торговый путь, который сирийские повстанцы удерживали три года

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Войска режима Башара Асада при поддержке РФ взяли под контроль пограничный переход Насиб между Иорданией и Сирией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на СМИ, управляемые иранским отделением группировки Хезболла.

Согласно сообщению, они захватили жизненно важный торговый путь, который повстанцы удерживали в течение трех лет, и полностью контролируют главную магистраль, пролегающую от Дамаска до иорданского Аммана.

Также сказано, что в ООН подтвердили, что сирийские беженцы, которых прижимали к границе, покинули район и перебрались на другие сирийские территории.

Сирийские повстанцы ранее объявили о возобновлении преговоров с Кремлем после тяжелых бомбардировок в юго-западной провинции Дераа, которые авиация возобновила в ночь на 5 июля, совершив более 600 авиаударов за 15 часов.