Войска Асада и Путина захватили важный приграничный пункт - СМИ

Войска режима Башара Асада при поддержке РФ взяли под контроль пограничный переход Насиб между Иорданией и Сирией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на СМИ, управляемые иранским отделением группировки Хезболла.
Согласно сообщению, они захватили жизненно важный торговый путь, который повстанцы удерживали в течение трех лет, и полностью контролируют главную магистраль, пролегающую от Дамаска до иорданского Аммана.
Также сказано, что в ООН подтвердили, что сирийские беженцы, которых прижимали к границе, покинули район и перебрались на другие сирийские территории.
Сирийские повстанцы ранее объявили о возобновлении преговоров с Кремлем после тяжелых бомбардировок в юго-западной провинции Дераа, которые авиация возобновила в ночь на 5 июля, совершив более 600 авиаударов за 15 часов.