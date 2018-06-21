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21.06.2018, 22:38

Войска Асада пошли в наступление на юго-западе Сирии

Войска Асада пошли в наступление на юго-западе Сирии - Фото
сирия

Мирные сирийцы массово покидают дома

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Вооруженные силы режима президента Сирии Башара Асада начали наступление на подконтрольные повстанцам районы на юго-западе Сирии. Это повлекло массовое бегство мирного населения. Об этом передает Reuters.

По данным правозащитников, за последние два дня около 12,5 тысяч гражданских бежали из городов Бусра аль-Харири и соседних районов провинции Дераа.

Это наступление проправительственных войск может привести к дальнейшей эскалации войны в Сирии, которая длится уже 7 лет.

Ранее силы Асада отвоевали часть области у повстанцев с помощью российской авиации и поддерживаемых Ираном боевиков.

13 июня Асад заявил, что его правительство все еще придерживается политического решения для удерживаемого повстанцами юго-западу Сирии, но будет использовать военную силу, если усилия не увенчаются успехом.

18 июня подразделения армий Турции и США начали патрулирование в окрестностях города Манбидж на севере Сирии.

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Теги: башар асад, Сирия, наступление
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