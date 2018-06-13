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13.06.2018, 10:01

Войска Йемена и арабской коалиции начали атаку на порт Ходейда

Войска Йемена и арабской коалиции начали атаку на порт Ходейда - Фото
Фото: Al Arabiya

Крупнейший порт в Красном море удерживают повстанцы-хуситы; утром йеменские войска при поддержке коалиции начали наступление

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Войска коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, и правительственные силы Йемена начали наступление на крупный порт Ходейда, который удерживают повстанцы-хуситы. Об этом сообщает Al Arabiya.

Войска Йемена наступают на суше, а коалиция оказывает поддержку с воздуха. По словам очевидцев, в пригороде Ходейды слышны взрывы. Армия уже заявила, что взяла под контроль пригорода Ходейды.

В заявлении правительства Йемена говорится, что "исчерпаны все мирные и политические варианты", как вывести хуситов из порта.

По заявлениям военных источников, военная тактика учитывает защиту гражданских и инфраструктуры. 

Ходейда - самый крупный порт в Красном море, который находится под контролем повстанцев-хуситов.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается два года. С одной стороны в нем выступают повстанцы-хуситы и лояльная экс-президенту Салеху часть армии, а с другой - войска изгнанного президента Абд Раббу Мансура Хади. Коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией выступила на стороне Хади и с марта 2015 года осуществляет авиаудары по районам Йемена, которые контролируют хуситы. 

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Теги: йемен, атака, хуситы
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