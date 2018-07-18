Впервые летная академия Саудовской Аравии будет учить женщин

Фото: gettyimages.com

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В новом филиале академии на востоке Саудовской Аравии в сентябре уже начнутся занятия

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Престижная летная академия Саудовской Аравии впервые начала принимать в студенты девушек. Об этом сообщает Oxu.Az.

Сотни человек уже подали документы для поступления в новый филиал академии в городе Эд-Дамам на востоке Саудовской Аравии, где в сентябре начнутся занятия.

Летная академия является частью большого учебного комплекса, в который также входят школа по ремонту самолетов и международный центр навигации.

По словам исполнительного директора филиала академии в Эд-Дамаме Османа аль-Матири, студенты вуза в течение трех лет получают академические и практические знания.

26 сентября 2017 года в Саудовской Аравии король Салман издал указ, согласно которому женщины получили право водить автомобиль.