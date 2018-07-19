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19.07.2018, 20:37

Впервые за 70 лет в Нью-Йорке акулы атаковали детей

Впервые за 70 лет в Нью-Йорке акулы атаковали детей - Фото
Фото: facebook.com/bpollina

Из ноги пострадавшего 13-летнего мальчика медики извлекли целый акулий зуб

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Двое детей пострадали в результате нападений акул у берегов Лонг-Айленда в Нью-Йорке. По словам чиновников, это первые подобные инциденты в штате за последние 70 лет, сообщает ВВС.

В среду 12-летняя девочка и 13-летний мальчик были ранены в отдельных инцидентах, случившихся на расстоянии нескольких миль друг от друга.

Лолой Поллина рассказала, что стояла по поясницу в холодной воде, когда увидела плавник. После того, как девушка вернулась на пляж, она обнаружила кровь на своей ноге и тут же обратилась к спасателям, которые оказали ей первую медицинскую помощь.

По ее словам, тень в воде была размером около 1,2 м.

На пресс-конференции после инцидента спасатель Крейг Амарандо сказал, что мальчик, которого тоже укусила акула, был «храбрым мальчиком», но «очень напуганным». По его словам, медики извлекли из ноги мальчика акулий зуб.

Недавно в Индонезии толпа разъяренных жителей города Соронг убила всех крокодилов на местной ферме: так они отомстили за смерть одного из работников фабрики от зубов рептилии

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Теги: нападение, дети, нью-йорк, акула, лонг-айленд
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