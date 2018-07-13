Вспышка кишечной инфекции в США: подозревают McDonald's

В двух штатах США Айова и Иллинойс начали расследование случаев заболевания кишечной инфекции, которая может быть причиной употребление салатов из ресторанов быстрого питания McDonald's. Об этом сообщает CNN.
По данным издания, 25% заболевших в Иллинойсе ели салаты в McDonald's за несколько дней до обнаружения симптомов и ухудшения самочувствия.
Владельцы более трех тысяч ресторанов McDonald's по всей стране уже перестали подавать салаты, чтобы помочь властям разобраться в проблеме.
11 июня 2018 года президент США Дональд Трамп поддержал идею открытия в Северной Корее ресторана McDonald’s.