Вспышка кишечной инфекции в США: подозревают McDonald's

Фото: gettyimages.com

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Из-за жалоб американцев на самочувствие после посещения McDonald's большинство ресторанов быстрого питания перестали подавать салаты

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В двух штатах США Айова и Иллинойс начали расследование случаев заболевания кишечной инфекции, которая может быть причиной употребление салатов из ресторанов быстрого питания McDonald's. Об этом сообщает CNN.

По данным издания, 25% заболевших в Иллинойсе ели салаты в McDonald's за несколько дней до обнаружения симптомов и ухудшения самочувствия.

Владельцы более трех тысяч ресторанов McDonald's по всей стране уже перестали подавать салаты, чтобы помочь властям разобраться в проблеме.

11 июня 2018 года президент США Дональд Трамп поддержал идею открытия в Северной Корее ресторана McDonald’s.