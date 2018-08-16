Вспышка вируса Эбола в Конго: число жертв приблизилось к 50

Вирус эболы (иллюстрация - omicsonline.org)

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В результате заражения вирусом Эбола погибли 42 человека из 66 зараженных

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В Республике Конго 42 человека погибли в результате заражения вирусом Эболы, сообщает Daily Nation.

Вспышка опасного вируса Эболы распространяется по региону. Медикам известно о 66 случаях инфицирования. По данным Министерства здравоохранения страны 42 человека, которые заразились вирусом Эбола, погибли.

Местные жители пытаются бежать из своих домов. Однако в регионе временно запретили передвижение без специальных проверок. Такие меры власти приняли во избежание распространения вируса в другие регионы страны.

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Причиной вспышки лихорадки Эбола на востоке, как выяснили медики, стал заирский штамм, который вызывает особенно тяжелое течение болезни.

Эбола - несколько видов филовируса, вызывающие геморрагическую лихорадку у высших приматов, человека поражают только 4 вида. Вирус передается при прямом контакте с кровью, выделениями, другими жидкостями и органами инфицированного человека, воздушно-капельным путем передача не происходит. Инкубационный период - от 2 до 21 дня. Характерны внезапное повышение температуры тела, выраженная общая слабость, мышечные и головные боли, а также боли в горле. Зачастую это сопровождается рвотой, диареей, сыпью, нарушением функций почек и печени, а в некоторых случаях как внутренними, так и внешними кровотечениями.

Эпидемия в Западной Африке в 2014-2016 годах унесла жизни 11 тысяч человек.