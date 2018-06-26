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26.06.2018, 23:06

Встреча Путина и Трампа вероятно состоится в Хельсинки - СМИ

Встреча Путина и Трампа вероятно состоится в Хельсинки - СМИ - Фото
Дональд Трамп (скриншот из видеозаписи)

Официальных подтверждений даты и места встречи пока нет

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В Белом доме вероятным местом встречи американского президента Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путин рассматривают Хельсинки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Официальных подтверждений даты и места встречи пока нет.

Ранее австрийское издание Kronen Zeitung сообщало, что встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина может состояться в Вене 15 июля.

Также сообщалось, что советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон конце июня поедет в Москву и обсудит возможной встрече президентов США и России.

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Теги: дональд трамп, владимир путин
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