Встреча Путина и Трампа вероятно состоится в Хельсинки - СМИ

Дональд Трамп (скриншот из видеозаписи)

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Официальных подтверждений даты и места встречи пока нет

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В Белом доме вероятным местом встречи американского президента Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путин рассматривают Хельсинки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Официальных подтверждений даты и места встречи пока нет.

Ранее австрийское издание Kronen Zeitung сообщало, что встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина может состояться в Вене 15 июля.

Также сообщалось, что советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон конце июня поедет в Москву и обсудит возможной встрече президентов США и России.