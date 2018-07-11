Встреча Трампа и Путина: где и когда ограничат полеты самолетов

Дональд Трамп и Владимир Путин (фото - gettyimages.com)

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По данным агентства транспортной безопасности Финляндии, ограничения распространяются на всю авиацию, включая беспилотную

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В Хельсинки на время встречи двух президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина ограничат полеты. Об этом сообщает агентство транспортной безопасности Финляндии.

"Полеты будут ограничены в городе Хельсинки и его окрестностях в воскресенье 15 июля в 06:00 и во вторник 17 июля в 08:00. Ограничение касается как воздушного транспорта, так и беспилотной авиации", - отмечается в сообщении.

По данным агентства, над Хельсинки и в окрестностях воздушного движения Хельсинки-Вантаа авиация строго запрещена, за исключением коммерческих воздушных перевозок.

Встреча президентов двух стран состоится в Хельсинки 16 июля 2018 года.

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Трамп и Путин встречались дважды в кулуарах международных саммитов, а также по меньшей мере восемь раз разговаривали по телефону. Однако отдельной встречи президентов России и США не было со времен аннексии Крыма в 2014 году. Это будут первые официальные переговоры Путина и Трампа с момента вступления последнего в должность президента США.

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