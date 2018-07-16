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16.07.2018, 06:33

Встреча Трампа с Путиным: Белый дом обнародовал график президента

Встреча Трампа с Путиным: Белый дом обнародовал график президента - Фото
Дональд Трамп и Владимир Путин (фото - Getty Images)

Встреча президентов двух стран состоится в Хельсинки 16 июля 2018 года

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Белый дом запланировал полуторачасовую встречу в формате тет-а-тет между президентами двух стран США Дональдом Трампом и РФ Владимиром Путиным. Об этом говорится в официальном графике Трампа на понедельник, 16 июля, который опубликован на сайте Белого дома.

После переговоров лидеры двух стран пообедают вместе и проведут совместную пресс-конференцию.

Президент США начнет официальную часть визита в Хельсинки со встречи с президентом Финляндии Саули Нийнистес в 09:40  по местному времени (время совпадает с киевским, - ред.)

Переговоры с Путиным в формате тет-а-тет должны начаться в 13:20 в президентском дворце в Хельсинки.

На 14:50 запланировано начало переговоров в расширенном формате делегаций двух стран США и РФ. Обсуждение будет продолжаться и во время рабочего обеда.

В 16:50 Трамп и Путин планируется проведение совместной пресс-конференции.

16 июля вечером президент США вылетит из Хельсинки в Вашингтон.

Встреча президентов двух стран состоится в Хельсинки 16 июля 2018 года.

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Трамп и Путин встречались дважды в кулуарах международных саммитов, а также по меньшей мере восемь раз разговаривали по телефону. Однако отдельной встречи президентов России и США не было со времен аннексии Крыма в 2014 году. Это будут первые официальные переговоры Путина и Трампа с момента вступления последнего в должность президента США.

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Теги: дональд трамп, владимир путин, встреча трампа с путиным
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