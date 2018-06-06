Встреча Трампа с Ыном: "воздух" над Сингапуром частично закроют

Ким Чен Ын и Дональд Трамп (фото - KOCISGetty Images)

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Нарушителей запрета на несанкционированные полеты могут перехватить, предупредили власти государства-города

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Воздушное пространство над Сингапуром будет частично закрыто на время исторической встречи в этой южноазиатской стране-городе американского и северокорейского лидеров Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Об этом со ссылкой на местный авиарегулятор и уведомление на сайте Международной организации гражданской авиации (ИКАО) пишет агентство Reuters.

Ограничение будет действовать в определенные часы 11, 12 и 13 июня.

Хозяин Белого дома и диктатор КНДР встретятся 12 июня.

Все летательные аппараты, прибывающие в аэропорт Чанги, должны будут при подлете снизить скорость больше обычного, после чего на взлетно-посадочной полосе их подвергнут определенным проверкам "по соображениям нацбезопасности".

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Также власти предупреждают авиаторов о том, чтобы не летали около военной авиабазы Пайя-Лебар, где, как ожидается, приземлятся "борт №1" американского президента и Ил-62 из КНДР. Нарушителей могут перехватить в воздухе.