Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
06.06.2018, 10:53

Встреча Трампа с Ыном: "воздух" над Сингапуром частично закроют

Встреча Трампа с Ыном: "воздух" над Сингапуром частично закроют - Фото
Ким Чен Ын и Дональд Трамп (фото - KOCISGetty Images)

Нарушителей запрета на несанкционированные полеты могут перехватить, предупредили власти государства-города

Реклама
Реклама

Воздушное пространство над Сингапуром будет частично закрыто на время исторической встречи в этой южноазиатской стране-городе американского и северокорейского лидеров Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Об этом со ссылкой на местный авиарегулятор и уведомление на сайте Международной организации гражданской авиации (ИКАО) пишет агентство Reuters.

Ограничение будет действовать в определенные часы 11, 12 и 13 июня.

Хозяин Белого дома и диктатор КНДР встретятся 12 июня.

Все летательные аппараты, прибывающие в аэропорт Чанги, должны будут при подлете снизить скорость больше обычного, после чего на взлетно-посадочной полосе их подвергнут определенным проверкам "по соображениям нацбезопасности".

Читайте также: США не будут оплачивать расходы делегации КНДР в Сингапуре

Также власти предупреждают авиаторов о том, чтобы не летали около военной авиабазы Пайя-Лебар, где, как ожидается, приземлятся "борт №1" американского президента и Ил-62 из КНДР. Нарушителей могут перехватить в воздухе.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: дональд трамп, ким чен ын, воздушное пространство, сингапур
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Сегодня Иран возобновит обогащение урана
Мир Сегодня Иран возобновит обогащение урана
Ким Чен Ын уволил трех высших военных чиновников
Мир Ким Чен Ын уволил трех высших военных чиновников
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 