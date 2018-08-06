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06.08.2018, 12:02

Вступление Грузии в НАТО: Медведев грозит "страшным конфликтом"

Вступление Грузии в НАТО: Медведев грозит "страшным конфликтом" - Фото
Дмитрий Медведев (фото - Kremlin.ru)

Российский премьер Дмитрий Медведев считает, что членство Грузии в Альянсе может спровоцировать военный конфликт

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что вступление Грузии в НАТО может спровоцировать страшные последствия. Об этом он заявил в интервью радиостанции Коммерсант ФМ, передает пропагандистский ресурс ТАСС.

"Это (вступление Грузии в НАТО - ред.) может спровоцировать страшный конфликт, непонятно, зачем это надо", - заявил он.

По мнению российского премьера, войны в Грузии в 2008 году можно было избежать. "Никакой неизбежности не было", - считает он.

Для справки, в ночь на 8 августа 2008 года после обстрелов грузинских сел, вооруженные силы Грузии заявили о намерении "восстановить конституционный порядок" на территории непризнанной Южной Осетии и в результате боев заняли большую часть Цхинвали. В тот же день Россия вмешалась в конфликт на стороне югоосетинских сепаратистов и ввела войска, в том числе танковые бригады, на территорию Грузии, подвергла бомбардировке грузинские города, порты и военные объекты. 

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12 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что РФ не имеет права принимать решения за других, а судьбу членства Грузии в НАТО решат только 29 стран-союзниц и сама Грузия. Так Столтенберг прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о том, что возможное вступление в НАТО Украины и Грузии является прямой угрозой нацбезопасности РФ. 

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Теги: вступление в НАТО, Россия, Украина, нато, Дмитрий Медведев, Грузия, североатлантический альянс, конфликт
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