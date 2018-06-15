Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
15.06.2018, 07:31

Вулкан Килауэа осыпал Гавайи самоцветами: фото

Вулкан Килауэа осыпал Гавайи самоцветами: фото - Фото
Фото: twitter.com/ErinJordan_WX

На жителей Гавайев посыпались крупицы полупрозрачного минерала оливина, который в чистом виде редко встречается в природе

Реклама
Реклама

Жители Гавайев заявили о том, что вулкан Килауэа извергает зеленые кристаллы, передает Naked science.

На жителей острова посыпались кристаллы полупрозрачного вещества оливина, который в чистом виде встречается на Земле редко. Это не единственная странность, связанная с извержением вулкана. Недавно извержение стало причиной синего пламени, которое вырывалось из-под земли.

Эти кристаллы - оливины - магнезиально-железистые силикаты. Они настолько распространены на планете, что, по оценкам экспертов, составляют 50% верхней мантии Земли. Во время извержения магма вымывает часть океанической коры, схожей по составу с мантией, поэтому темные магматические породы нередко приобретают зеленый оттенок.

Фото: twitter.com/ErinJordan_WX

В чистом виде оливин, который ювелиры обычно называют перидотом, найти трудно. Еще реже он падает с неба. Он относится к полудрагоценным камням (самоцветам).

Фото: twitter.com/GEOetc

Обычно оливин выходит на поверхность вместе с медленно сочащейся лавой, поэтому и остается запертым в породах. В данном случае лава извергалась настолько резко и мощно, что ее частички охлаждались в воздухе, позволяя оливину быстро кристаллизоваться отдельно.

Фото: twitter.com/ErinJordan_WX

На данный момент извержение продолжается, исследователи не могут точно сказать, когда оно закончится. В результате извержения, которое началось еще в мае, погибли десятки людей, пострадало 700 домов.

 

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: извержение вулкана, гавайи, вулкан, вулкан килауэа, самоцветы, оливин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Дрон NASA впервые самостоятельно летал в коммерческом "воздухе"
Мир Дрон NASA впервые самостоятельно летал в коммерческом "воздухе"
Ученые заметили падение уровня интеллекта - коэффициента IQ
Общество Ученые заметили падение уровня интеллекта - коэффициента IQ
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 