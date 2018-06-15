Вулкан Килауэа осыпал Гавайи самоцветами: фото

Фото: twitter.com/ErinJordan_WX

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На жителей Гавайев посыпались крупицы полупрозрачного минерала оливина, который в чистом виде редко встречается в природе

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Жители Гавайев заявили о том, что вулкан Килауэа извергает зеленые кристаллы, передает Naked science.

На жителей острова посыпались кристаллы полупрозрачного вещества оливина, который в чистом виде встречается на Земле редко. Это не единственная странность, связанная с извержением вулкана. Недавно извержение стало причиной синего пламени, которое вырывалось из-под земли.

Эти кристаллы - оливины - магнезиально-железистые силикаты. Они настолько распространены на планете, что, по оценкам экспертов, составляют 50% верхней мантии Земли. Во время извержения магма вымывает часть океанической коры, схожей по составу с мантией, поэтому темные магматические породы нередко приобретают зеленый оттенок.

Фото: twitter.com/ErinJordan_WX

В чистом виде оливин, который ювелиры обычно называют перидотом, найти трудно. Еще реже он падает с неба. Он относится к полудрагоценным камням (самоцветам).

Фото: twitter.com/GEOetc

Обычно оливин выходит на поверхность вместе с медленно сочащейся лавой, поэтому и остается запертым в породах. В данном случае лава извергалась настолько резко и мощно, что ее частички охлаждались в воздухе, позволяя оливину быстро кристаллизоваться отдельно.

Фото: twitter.com/ErinJordan_WX

На данный момент извержение продолжается, исследователи не могут точно сказать, когда оно закончится. В результате извержения, которое началось еще в мае, погибли десятки людей, пострадало 700 домов.