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04.09.2018, 21:21

ВВС Израиля нанесли ракетные удары в Сирии - СМИ

ВВС Израиля нанесли ракетные удары в Сирии - СМИ - Фото
Фото: скриншот с видео

В армии Израиля отказались комментировать эту информацию

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Cамолеты ВВС Израиля нанесли удары по военным позициям в Сирии. Несколько ракет были сбиты сирийскими средствами противовоздушной обороны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сирийское государственное информационное агентство SANA.

Согласно сообщению SANA, израильские самолеты атаковали «наши военные позиции в провинциях Тартус и Хама».

"Вражеские ракеты были расстреляны, а некоторые из них были сбиты", - говорится в сообщении.

Наблюдатель из Сирийской обсерватории по правам человека сказал, что несколько взрывов были зафиксированы в районах вокруг Масьяфа и Вади Аль-Айюна недалеко от города Хама, а также в окрестностях прибрежного города Тартус, где расположены иранские военные объекты.

В прибрежном городе Банияс две ракеты упали примерно в одном километре от нефтеперерабатывающего завода.

В армии Израиля отказались комментировать эту информацию.

Сегодня ВВС России возобновили бомбардировки сирийской провинции Идлиб, которую удерживают выступающие против режима диктатора Башара Асада вооруженные группировки. 

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Теги: Сирия, Израиль, авиаудар, ракета
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