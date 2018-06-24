Выборы в Турции: Эрдоган лидирует

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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В Турции проходят внеочередные президентские и парламентские выборы

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По предварительным подсчетам голосов на выборах президента Турции действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган лидирует, набрав уже 55%. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на данные местных государственных СМИ.

Согласно представленным данным, его ближайший соперник Мухаррем Индже из Республиканской народной партии набрал 29% голосов.

Если после окончательного подсчета Эрдоган наберет 50% и один голос, он будет объявлен победителем в первом туре выборов.

Ттакже в этот день в Турции проходят и парламентские выборы, на которых партия Эрдогана АК (Союз народа) лидирует - более 57% голосов. Оппозиционная партия Союз Нации набирает чуть более 31%, сообщает Анадолу.

В воскресенье, 24 июня, в Турции проходят внеочередные президентские и парламентские выборы. Согласно конституционным изменениям, утвержденным на референдуме в 2017 году, избранный президент страны будет одновременно главой государства и главой правительства, перебрав на себя функции премьер-министра.