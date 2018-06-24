Выборы в Турции: поддерживающая курдов партия попадет в парламент

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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По предварительным подсчетам, Демократическая партия народов преодолела 10-процентный барьер

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Демократическая партия народов, которая отстаивает права национальных меньшинств в стране, в частности курдов, преодолела 10-процентный барьер, необходимый для получения мандатов в парламенте.

Государственное агентство Anadolu подтвердило, что при подсчете 69% голосов избирателей рейтинг партия набирает 10,4%.

Отмечается, что. несмотря на то, что еще не подсчитатано более 30% бюллетеней, этих голосов уже теоретически достаточно для того, чтобы лишить Партию справедливости и развития действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана парламентского большинства.

По предварительным подсчетам голосов на выборах президента Турции действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган лидирует, набрав 53% голосов.

В воскресенье, 24 июня, в Турции проходят внеочередные президентские и парламентские выборы. Согласно конституционным изменениям, утвержденным на референдуме в 2017 году, избранный президент страны будет одновременно главой государства и главой правительства, перебрав на себя функции премьер-министра.