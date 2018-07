Выплеснул злость: журналисту в лицо вылили стакан пива

Фото: Getty Images

Фанат окатил корреспондента пивом в прямом эфире

Футбольный фанат плеснул пивом в лицо спортивному репортеру Newshub Ллойду Бурру во время прямой трансляции из Лондона для новозеландского шоу The AM Show, сообщает The Independent.

Журналист комментировал полуфинальную игру чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Хорватии. В начале его речи в кадре появился нетрезвый мужчина. Он начал агрессивно себя вести, кричать, а потом вылил на корреспондента стакан пива. Бурр быстро пришел в себя, отряхнулся и продолжил эфир. Cпустя некоторое время мужчина еще раз вернулся в кадр.

Корреспондент отнесся к произошедшему с юмором, заявив, что английских болельщиков очень расстроили результаты игры.

"Впервые в Кройдоне, в южном Лондоне, и какое посвящение! Не считая пива в лицо (от пьяного австралийца), это был потрясающий опыт. Оператор и я в порядке. Спасибо за ваши добрые слова", — написал Бурр в Twitter.

