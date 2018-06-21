Вышеградская четверка заявила о бойкоте саммита ЕС по миграции

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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По мнению этих стран, саммит - не подходящий форматом для переговоров о миграции

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Венгрия, Польша, Словакия и Чехия - страны Вышеградской четверки - заявили, что будут бойкотировать европейский саммит по вопросам миграции, назначенный на 23-24 июня. Об этом сообщили главы правительств этих стран во время пресс-конференции 21 июня во Будапеште, передает Радио Свобода.

По мнению этих стран, саммит - не подходящий форматом для переговоров о миграции.

Вышеградская четверка выступает против призывов со стороны западных партнеров в ЕС, в частности Германии, о том, чтобы все государства-члены "разделили бремя" и приняли квоту на размещение мигрантов, прибывших в ЕС с 2015 года.

Канцлер Германии Ангела Меркель настаивает на проведении срочной встречи 24 июня в Брюсселе до начала полноценного саммита ЕС 28-29 июня.

Германия, Австрия, Италия, Франция, Греция, Испания, Мальта, Нидерланды и Болгария планируют посетить эту встречу. Ее организует президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, такие встречи государственных лидеров должны быть организованы Европейским Советом, главным органом, принимающим решения ЕС, а не Европейской комиссией.