Взрыв, 31 погибший: начало парламентских выборов в Пакистане

Сегодня, 25 июля, в Пакистане начались всеобщие выборы. На пост премьер-министра Пакистана претендуют бывший глава правительства страны Наваз Шариф и экс-звезда крикета Имран Хан.
Также пакистанцы выбирают депутатов в нижнюю палату парламента - Национальную ассамблею и в провинциальные ассамблеи. За 849 депутатских мандатов (как в Национальной, так и в провинциальных ассамблеях) борются 12 тысяч 570 кандидатов. Срок полномочий предыдущего правительства истек 31 мая, в стране еще действует временное правительства.
13 июля в Пакистане, где после ареста смещенного премьер-министра Наваза Шарифа усилилась напряженность, в результате двух взрывов смертников по меньшей мере 150 человек погибли, более 230 ранены.