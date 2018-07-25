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25.07.2018, 10:35

Взрыв, 31 погибший: начало парламентских выборов в Пакистане

Взрыв, 31 погибший: начало парламентских выборов в Пакистане - Фото
Фото: Geo TV

Террористы атаковали полицейский фургон возле избирательного участка

обновлено
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В среду в Пакистане в западном городе Кветта произошел теракт, в результате которого погибли по меньшей мере 31 человек. Об этом сообщает местный телеканал Geo TV.

По информации телеканала, еще по меньшей мере 31 человек погиб и еще 35 человек получили ранения, а среди погибших полицейские и два несовершеннолетних. Эту информацию подтвердил представитель гражданской больницы.

Reuters ранее сообщил, что нападение было совершено на полицейский фургон возле переполненного избирательного участка.

Согласно сообщению Geo TV, взрыв совершил террорист-смертник.

Reuters также сообщает, ссылаясь на новостное агентство AMAQ, что ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация Исламское государство. 

Фото: Geo TV 

Сегодня, 25 июля, в Пакистане начались всеобщие выборы. На пост премьер-министра Пакистана претендуют бывший глава правительства страны Наваз Шариф и экс-звезда крикета Имран Хан. 

Также пакистанцы выбирают депутатов в нижнюю палату парламента - Национальную ассамблею и в провинциальные ассамблеи. За 849 депутатских мандатов (как в Национальной, так и в провинциальных ассамблеях) борются 12 тысяч 570 кандидатов. Срок полномочий предыдущего правительства истек 31 мая, в стране еще действует временное правительства.

13 июля в Пакистане, где после ареста смещенного премьер-министра Наваза Шарифа усилилась напряженность, в результате двух взрывов смертников по меньшей мере 150 человек погибли, более 230 ранены.

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Теги: Кветта, выборы, теракт, пакистан, избирательный участок, выборы в пакистане
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