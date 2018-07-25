Взрыв, 31 погибший: начало парламентских выборов в Пакистане

Фото: Geo TV

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Террористы атаковали полицейский фургон возле избирательного участка

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В среду в Пакистане в западном городе Кветта произошел теракт, в результате которого погибли по меньшей мере 31 человек. Об этом сообщает местный телеканал Geo TV.

По информации телеканала, еще по меньшей мере 31 человек погиб и еще 35 человек получили ранения, а среди погибших полицейские и два несовершеннолетних. Эту информацию подтвердил представитель гражданской больницы.

Reuters ранее сообщил, что нападение было совершено на полицейский фургон возле переполненного избирательного участка.

Согласно сообщению Geo TV, взрыв совершил террорист-смертник.

Reuters также сообщает, ссылаясь на новостное агентство AMAQ, что ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация Исламское государство.

Фото: Geo TV