Взрыв на железорудной шахте в Китае: 11 погибли, 25 заблокированы

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На место происшествия прибыли представители местных властей, проводится спасательная операция

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Взрыв на шахте по добыче железной руды в северо-восточной китайской провинции Ляонин унес жизни 11 человек, еще 9 получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на китайские государственные СМИ.

Кроме того, согласно сообщению, 25 человек оказались заблокированными под землей.

Как уточняет агентство, шахта находится в городе Беньси провинции Ляонин и принадлежит компании Huamei Group.

На место происшествия прибыли представители местных властей. Проводится спасательная операция.

Сегодня утром в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив на площади около 10 га.