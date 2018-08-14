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14.08.2018, 17:30

Взрыв на рынке в Багдаде: есть жертвы и пострадавшие - СМИ

Взрыв на рынке в Багдаде: есть жертвы и пострадавшие - СМИ - Фото
Иллюстративное фото: открытые источники

Придорожная бомба взорвалась на продовольственном рынке

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На продовольственном рынке в Багдаде взорвалась бомба. Погибли по меньшей мере четверо человек, 13 получили ранения различной степени тяжести, сообщает АР со ссылкой на анонимных чиновников.

Взрыв прозвучал 14 августа в шиитском районе Багдада Садр. Придорожная бомба унесла жизни по меньшей мере четырех человек. Среди погибших - две женщины. 

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Ответственность за взрыв не взяла на себя ни одна из террористических организаций. 

12 августа в подконтрольном повстанцам сирийском городе Сармада в результате взрыва в здании, которое, предположительно, использовалось в качестве оружейного склада, погибли 69 человек.

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Теги: погибшие, взрыв, пострадавшие, Багдад, рынок, бомба
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