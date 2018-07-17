WP: Трамп на встрече с Путиным забыл про подготовленные заявления

Дональд Трамп (фото - пресс-служба НАТО)

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Газета пишет, что американский президент Дональд Трамп проигнорировал большинство подготовленных Белым домой заявлений для саммита в Хельсинки

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Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки проигнорировал большинство заявлений, подготовленных Белым домом. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на чиновников администрации Трампа и дипломатов.

Согласно сообщению, для Трампа подготовили более ста страниц материалов, где говорилось о "жесткой позиции" по отношению к РФ. Но президент США отказался от большинства предложений своих советников и его заявления "были противоположны запланированным".

Также сказано, что перед саммитом советники обсудили с ним аннексию Крыма и российское влияние на выборы в США, однако Трамп сам решил, что говорить.

Кроме того, газета пишет, что Трамп якобы был больше рад встрече с Путиным, чем переговорам с союзниками по НАТО в Брюсселе.

"Ему очень понравился саммит с Ким Чен Ыном. Он думает, что может посмотреть в глаза этим парням, польстить им и заключить соглашения", - цитирует WP собеседника.

Источники издания сообщили, что перед саммитом США уверяли европейских союзников, что никаких договоренностей между Трампом и Путиным не будет.

Сегодня, 17 июля, Трамп созывает закрытую встречу с членами Конгресса.

Тема дня. Чем закончилась встреча Трампа и Путина: самое главное

16 июля 2018 года в Хельсинки состоялась двухчасовая встреча тет-а-тет Трампа и Путина. LIGA.net вела подробную хронику этого события.

Ранее сенатор-республиканец Джон Маккейн назвал выступление Трамп в Хельсинки "одним из самых позорных выступлений президентов США в истории", а саму встречу назвал "трагической ошибкой" Вашингтона.