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Боты:
06.09.2018, 07:09

"Я - часть сопротивления": письмо анонимного чиновника при Трампе

"Я - часть сопротивления": письмо анонимного чиновника при Трампе - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Назвав себя "высокопоставленным сотрудником" в администрации США, аноним сообщил, что в Белом доме есть группа противодействия политике президента

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Американская газета The New York Times опубликовала анонимное письмо человека, который называет себя топ-чиновником из администрации президента США Дональда Трампа: в открытом заявлении он признается в существовании внутри Белого дома "сопротивления" политике нынешнего его хозяина.

"Высокопоставленный чиновник" в заявление обвинил Трамп в симпатиях диктаторам - президенту РФ Владимиру Путину и лидеру КНДР Ким Чен Ыну, назвав того беспринципным, аморальным, импульсивным и некомпетентным лидером нации. Из-за совокупности этих характеристик и по другим причинам, говорится в письме, среди подчиненных Трампа существует "противодействие его основным решениями".

Автор письма считает, что президент нарушает демократические принципы своей страны, идеалы Республиканской партии использует в личных целях, а принятые правительством решения (в частности, персональные и секторальные санкции против РФ) воспринимает в штыки.

"Трамп сталкивается с таким испытанием во время своего президентства, с каким не сталкивался ни один современный американский лидер. Дело не только в том, что ему грозит расследование спецпрокурора. Или что страна поляризована при руководстве Трампа. Или даже то, что его партия вполне может потерять Конгресс. Дилемма, которую он не полностью понимает, заключается в том, что многие из высокопоставленных чиновников в его собственной администрации изнутри усердно работают, чтобы сорвать части его повестки дня и его худшие решения. Я знаю. Потому что я - один из них", - пишет анонимный автор.

Он утверждает, что "оппозиционеры" в администрации США хотят, чтобы она преуспела, и признает, что многие ее решения "уже сделали Америку более безопасной и процветающей". Но при этом они считают, что первейшая их обязанность заключается в том, чтобы не допустить вреда стране от действий президента.

Аноним пишет о возможности отставки Трампа, но добавляет, что в Белом доме опасаются кризиса, который может за этим последовать.

Также автор заявил, что американцы должны услышать то, о чем говорил недавно умерший сенатор Джон Маккейн: отложить все дрязги и объединиться перед лицом угроз.

"У нас больше нет Маккейна. Но с нами всегда будет его пример - для того, чтобы восстановить уважение к общественной жизни и нашему национальному диалогу. Мистер Трамп может бояться таких достойных людей, но мы должны их почитать", - отметил он.

Аноним подытожил тем, что в администрации "существует спокойное сопротивление" людей, которые стали на защиту страны, и добавил, что успех США зависит от каждого американца, который "должен подняться над политикой" и защитить демократические ценности родины.

Американский лидер потребовал от NYT назвать имя автора письма и "выдать его властям, исходя из интересов национальной безопасности". Также Трамп засомневался, что такой чиновник вообще существует, а не выдуман журналистами. Уже привычно он раскритиковал "оппозиционное" издание.

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Теги: аноним, дональд трамп, белый дом, оппозиция, new york times, письмо, топ-чиновник, сопротивление
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