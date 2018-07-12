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12.07.2018, 14:08

"Я верю в НАТО": Трамп пообещал не выходить из Альянса

"Я верю в НАТО": Трамп пообещал не выходить из Альянса - Фото
Дональд Трамп (фото - gettyimages.com)

Президент США не стал отрицать, что угрожал возможным выходом страны из НАТО

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Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам экстренной встречи не рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из состава Альянса. Об этом он заявил на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО, сообщает Европейская правда.

Комментируя информацию СМИ о том, что на заседании Североатлантического совета он пригрозил выходом Штатов из Альянса, Трамп заявил, что был "очень несчастлив" в начале переговоров, но доволен их результатами.

Трамп не стал отрицать, что он угрожал возможным выходом США из НАТО. Он также подтвердил, что считает возможной такую ​​политику без предварительного одобрения Конгрессом. "Я верю в то, что я могу (выдвигать такие требования, - ред.)", - подчеркнул он.

Комментируя свою позицию во время экстренного заседания, он заявил, что союзники дали ему обещание повысить оборонный бюджет и таким образом убедили его.

"Я сказал, что я буду очень несчастлив, если люди не будут выполнять свои обязательства (по оборонному бюджету в размере 2% ВВП)... А сейчас я рад, что у нас есть сильное НАТО. Альянс стал сильнее, чем был вчера", - заявил Трамп.

Президент США сообщил, что по итогам переговоров союзники пообещали повысить оборонные расходы на 33 миллиарда, "и это может быть даже 40 миллиардов". Он не уточнил, о каком периоде и каких странах идет речь, пообещав, что детали предоставит Йенс Столтенберг.

"Я верю в НАТО", - добавил Трамп.

3 июля The New York Times сообщило, что президент США Дональд Трамп написал не менее 12 резких писем лидерам государств-членов НАТО, в которых требует выделения больших средств на оборону, предупреждая, что Соединенные Штаты теряют терпение из-за несоблюдения обязательств в рамках Альянса.

4 июля министры Бельгии, Норвегии и Канады ответили Трампу, что полностью выполняют свои обязательства по выделению денег на оборону.

 

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Теги: дональд трамп, нато
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