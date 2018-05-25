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25.05.2018, 17:22

Ядерная сделка: Иран назначил дедлайн для ЕС

Ядерная сделка: Иран назначил дедлайн для ЕС - Фото
Флаг Ирана

Конец мая - крайний срок для принятия мер по спасению ядерного соглашения

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Иран хочет, чтобы страны ЕС до конца мая представили ему проект мер, компенсирующих выход США из ядерной сделки 2015 года. Затем Тегеран в течение нескольких недель решил бы, остаться в соглашении или нет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранских чиновников.

По словам иранских властей, конец мая - крайний срок для принятия мер по спасению ядерной сделки.

После выхода США из ядерной сделки, европейские страны пытаются убедить Иран продолжать соблюдать ее условия. Это сложно из-за страха европейских компаний перед санкциями США.

8 мая Трамп сообщил о разрыве ядерного соглашения с Ираном и возобновлении санкций против Тегерана. Иранские власти назвали незаконным решение Трампа и заявили о готовности возобновить ядерные работы, если переговоры с европейскими странами провалятся.

24 мая аятолла Али Хаменеи выдвинул требования, необходимые, чтобы Тегеран продолжал придерживаться ядерного соглашения. Иран хочет, чтобы ЕС в резолюции осудил политику США, Европа должна гарантировать продажу иранской нефти, проведение бизнес-транзакций с Ираном, невмешательство во внутреннюю политику и противостояние антииранским санкциям.

Ядерная сделка была подписана в 2015 году, документ предусматривает ограничение Тегераном ядерной программы в обмен на отмену международных санкций и односторонних ограничительных мер.

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Теги: Иран, ядерная сделка с Ираном, ядерное соглашение
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