Ядерные страны увеличивают расходы на вооружение - SIPRI

Фото: gettyimages.com

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Эксперты Стокгольмского института исследований проблем мира предупреждают: ядерные державы увеличивают расходы на модернизацию своего арсенала

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За прошедший год в мире стало немного меньше ядерного оружия, но оно активно модернизируется. Об этом говорится в ежегодном отчете Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), опубликованного в понедельник, 18 июня, сообщает Deutsche Welle.

По данным SIPRI, в мире на сегодня насчитывается 14 тыс 465 ядерных боеголовок, которые находятся в распоряжении девяти государств - США, России, Великобритании, Франции, Китая, Индии, Пакистана, Израиля и Северной Кореи. Эти страны не собираются отказываться от своего ядерного арсенала.

"В сравнении с предыдущим годом, общее число боеголовок с ядерным зарядом слегка снизилось (было 14 935), но в то же время имеющееся оружие модернизируется. То есть происходит замена устаревающего оружия. Некоторым видам вооружения уже действительно по 40-50 лет, но разрабатывается новое ядерное оружие с новыми возможностями и техническими функциями", - отметил в эксперт SIPRI Шеннон Кайл.

В отчете SIPRI также подчеркивается, что со времен окончания холодной войны в мире не тратили столько на оборону, как в 2017 году. Общая сумма военных расходов выросла до 1,739 трлн долларов или 230 долларов в пересчете на каждого человека, живущего на Земле. Годом ранее этот показатель равнялся 227 долларам на человека.

«Примечательно увеличение выделяемых средств в восточной Азии: так, военный бюджет Китая вырос на 5,6% до 228 млрд долларов. В Европе картина разнонаправленная: восточноевропейские страны в 2017 году заметно снизили свои оборонные расходы в сравнении с предыдущим годом, а страны Центральной и Западной Европы их, наоборот, повысили», - отмечается в сообщении.

По официальным данным, Германия потратила в прошлом году на бундесвер 37 млрд евро (около 43,5 млрд долларов), то есть на 2 млрд евро больше, чем годом ранее. Самый большой оборонный бюджет зафиксирован по-прежнему у США - 610 млрд долларов, следом идут Китай, Саудовская Аравия и Россия.

Данные SIPRI указывают на еще один тренд: за последнее десятилетие заметно выросла мировая торговля продукцией военного назначения. В начале 2000-х она было достигла самого низкого уровня со времен холодной войны, но затем все изменилось.

Среди крупнейших экспортеров оборонной продукции первые позиции занимают США, Россия, Франция и Германия.

Объемы продаж оружия в мире в 2013-2017 годах были на 10% выше, чем в 2008-2012 годах.