Японский "Сапсан" долетел в глубоком космосе до астероида: видео

Иллюстрация художника: пресс-служба JAXA

Автоматическая межпланетная станция Hayabusa-2 добралась до астероида Рюгу в пространстве между орбитами Земли и Марса. Об этом сообщили в пресс-службе Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

Как видно на пока еще нечетких снимках, астероид покрыт кратерами и имеет "угловатую" форму. В JAXA также отметили, что объект движется по ретроградной орбите: в противоположном по отношению к Земле и Солнцу направлении.

27 июня станцию подведут к астероиду на расстояние около 20 км, и оставят вращаться вокруг него на этой дистанции примерно на 1,5 года. Пока что станция сблизилась с объектом на 220 км.

В следующем месяце зонд выстрелит цельнометаллическим зарядом по поверхности: ученые хотят собрать породу из образовавшейся воронки на астероиде.

На видео, составленном из 52 фото, Рюгу виден с расстояния 650-700 км:

We have seen Ryugu rotating! A series of 52 images taken at a distance of about 700km show an angular-looking asteroid. https://t.co/nGff3YIPLs pic.twitter.com/Yo0JgfNz6s