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19.06.2018, 10:52

Японский "Сапсан" долетел в глубоком космосе до астероида: видео

Японский "Сапсан" долетел в глубоком космосе до астероида: видео - Фото
Иллюстрация художника: пресс-служба JAXA

Свидание Хаябусы-2 с 900-метровым Рюгу после 300 млн км пути - это как попасть из Японии в шестисантиметровую цель, которая находится в Бразилии

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Автоматическая межпланетная станция Hayabusa-2 добралась до астероида Рюгу в пространстве между орбитами Земли и Марса. Об этом сообщили в пресс-службе Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

Как видно на пока еще нечетких снимках, астероид покрыт кратерами и имеет "угловатую" форму. В JAXA также отметили, что объект движется по ретроградной орбите: в противоположном по отношению к Земле и Солнцу направлении.

27 июня станцию подведут к астероиду на расстояние около 20 км, и оставят вращаться вокруг него на этой дистанции примерно на 1,5 года. Пока что станция сблизилась с объектом на 220 км.

В следующем месяце зонд выстрелит цельнометаллическим зарядом по поверхности: ученые хотят собрать породу из образовавшейся воронки на астероиде.

На видео, составленном из 52 фото, Рюгу виден с расстояния 650-700 км:

Станцию запустили с космодрома Танэгасима 3 декабря 2014 года. Ее миссия - доставка грунта с астероида класса C (темные углеродистые объекты, наиболее распространенный класс астероидов). Диаметр типичного околоземного аполлона "Рюгу" - примерно 920 м, что почти вдвое больше, чем у астероида Итокава, частицы грунта с которого доставил на Землю предыдущий аппарат "Хаябуса". Hayabusa-2 должна вернутся к Земле в конце 2020 года.

Сспускаемый аппарат MASCOT (разработка ФРГ и Франции) с камерой, спектро-, магнито- и радиометром будет перемещаться по поверхности астероида, изучать структуру его недр и мониторить магнитное поле.

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Теги: наука, космос, астероид, jaxa, hayabusa-2, рюгу
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