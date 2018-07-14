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14.07.2018, 00:01

Японцы анонсировали запуск космического уборщика

Японцы анонсировали запуск космического уборщика - Фото
Фото: blogs.nasa.gov

Konotori-7 полетит на орбиту 11 сентября

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Космический грузовик  JAXA Konotori-7 HTV-7 (Белый аист) планируют отправить на орбиту 11 сентября 2018 года. Об этом сообщается на сайте японского аэрокосмического агентства JAXA.

Аппарат выведет на орбиту ракета-носитель H-2B.

Запуск состоится с космодрома Танэгасима.

Дата и время запуска будут определяться путем международной корректировки, касающейся работы Международной космической станции.

Предыдущая модель уборщика JAXA Konotori-6 HTV-6 была запущена 9 декабря 2016 года. Тогда попытка удалить фрагменты космического мусора с орбиты Земли не увенчалась успехом.

22 июня с Международной космической станции запустили спутник RemoveDebris, предназначенный для экспериментов по очистке околоземной орбиты от мусора.

По данным NASA, на орбите Земли находится 8 тысяч тонн космического мусора. 

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Теги: япония, космос, космический мусор
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