ЫН может предложить бургерную вместо денуклеаризации - СМИ

Ким Чен Ын и Дональд Трамп (фото - Getty Images)

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На саммите с президентом США Ким Чен Ын не намерен рассматривать вариант скорого отказа от ядерного оружия, но готов на "жест доброй воли"

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Северная Корея не собирается отказываться от ядерного оружия в скором времени. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники в ЦРУ.

В качестве "жеста доброй воли", КНДР рассматривает один из вариантов - открытие франшизы западных бургерных в Пхеньяне.

В 2016 году во время предвыбороной кампании Дональд Трамп сказал, что хотел бы говорить с Ким Чен Ыном о ядерном оружии за бургером.

Делегации США и КНДР прибыли уже в Сингапур для подготовки саммита. На 12 июня запланирована историческая встреча между с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом.