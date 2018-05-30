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30.05.2018, 04:59

ЫН может предложить бургерную вместо денуклеаризации - СМИ

ЫН может предложить бургерную вместо денуклеаризации - СМИ - Фото
Ким Чен Ын и Дональд Трамп (фото - Getty Images)

На саммите с президентом США Ким Чен Ын не намерен рассматривать вариант скорого отказа от ядерного оружия, но готов на "жест доброй воли"

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Северная Корея не собирается отказываться от ядерного оружия в скором времени. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники в ЦРУ. 

В качестве "жеста доброй воли", КНДР рассматривает один из вариантов - открытие франшизы западных бургерных в Пхеньяне. 

В 2016 году во время предвыбороной кампании Дональд Трамп сказал, что хотел бы говорить с Ким Чен Ыном о ядерном оружии за бургером. 

Делегации США и КНДР прибыли уже в Сингапур для подготовки саммита. На 12 июня запланирована историческая встреча между с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом

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Теги: Украина, Донбасс, кндр, ядерное оружие, саммит
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