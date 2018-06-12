Ын назвал фантастикой саммит с Трампом, тот шутил за столом: фото

Ким Чен Ын и Дональд Трамп (фото - twitter.comScavino45)

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Лидер КНДР считает, что многие до сих пор не верят в реальность этой встречи, а Трамп за столом пошутил, чтобы их сфотографировали "утонченными"

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Северокорейский диктатор Ким Чен Ын на исторической встрече с американским президентом Дональдом Трампом заявил, что немногие люди поверили бы в то, что такой саммит вообще возможен. Об этом пишет со слов главы КНДР канал CNN.

"Многие будут воспринимать это как какую-то фантазию <...> из научно-фантастического фильма", - отметил Ким, обращаясь к Трампу.

При этом северокорейский лидер добавил, что дорога на избранном пути "не будет гладкой", но отметил, что, в отличие от предшественников, нынешние руководители США и КНДР смогли договориться о встрече, и назвал саммит "отличной прелюдией к миру".

"Это день для хорошего старта, и я готов вместе приступить к великим свершениям", - подчеркнул Ын.

Трамп согласился с коллегой.

Оператор CNN также показал, чем лидеры стран перекусывали за обедом.

Основными блюдами шли говяжьи ребрышки, свинина с жареным рисом и тушеная треска под соей. Запивать это предлагалось коктейлем из зеленого манго с креветками и авокадо. Из десертов был шоколадный крем, выпечка и мороженое.

Меню под встречу Трампа и Ына:

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Перед рабочим обедом Трамп пошутил за столом, попросив прессу "сфотографировать нас милыми, красивыми и утонченными".

После обеда лидеры вышли на прогулку. Трамп заявил, что достигнут "огромный прогресс", а переговоры идут "лучше, чем ожидалось". Ын не ответил на выкрик журналиста CNN "собираетесь ли вы отказаться от ядерного оружия?", возможно, не поняв его. По словам Трампа, скоро они подпишут некую декларацию.

Фото: twitter.com/Scavino45