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12.09.2018, 09:44

Юнкер призовет ЕС занять место США на мировой арене - Reuters

Юнкер призовет ЕС занять место США на мировой арене - Reuters - Фото
Жан-Клод Юнкер (фото — пресс-служба Европарламента)

Вступая в последний год своих полномочий, президент Еврокомиссии выйдет к парламенту ЕС с рядом важных законодательных инициатив, заявили в Брюсселе

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На фоне частичного отхода США при президенте Дональде Трампе от участия в процессах на глобальной арене Евросоюз должен продемонстрировать, что обладает силой и потенциалом мировой державы. Как утверждает источник Reuters в руководстве ЕС, об этом сегодня в рамках ежегодного доклада в Европарламенте заявит глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Ключевой темой речи Юнкера в Страсбурге будет "суверенитет", другими словами - способность Европы формировать мировую политику.

"Юнкер хочет, чтобы ЕС вышел на новый уровень, а не опустился ниже", - сказал анонимный чиновник.

Глава Еврокомиссии будет настаивать на том, что в ЕС больше единства, чем может показаться, и союз "способен формировать мир по своему вкусу", несмотря на ослабленность из-за Brexit, роста национализма и праворадикального популизма, а также миграционного кризиса.

Бывший премьер Люксембурга сошлется на свои успешные переговоры с Трампом в июле о пресечении торговой войны и новый интерес со стороны Китая к работе с Брюсселем ради сохранения стабильности в мировой торговле.

Как утверждает чиновник, Юнкер также заявит, что евро следует усерднее пропагандировать как мировую валюту, и задастся вопросом, почему импортеры энергоресурсов ЕС, к примеру, в основном оценивают все в долларах.

Президент Еврокомиссии призовет к полному завершению торгового договора ЕС с Японией к маю 2019 года - одной из нескольких крупных сделок, которые ставят ЕС в центр сети глобальных соглашений о стандартах, пока Трамп настраивает Вашингтон против многосторонних обязательств. Возможно, он также упомянет и будущую зону свободной торговли ЕС-Африка.

Юнкер напомнит Европарламенту, сколько существует "враждебных сил" внутри ЕС и за его пределами - тех, кто может попытаться манипулировать выборами в союзе, и предложит ввести штрафы за это.

Читайте мнение: Смена глобального лидерства: настоящее и будущее

Как прогнозирует Reuters, законодательные предложения Юнкера подвергнутся в Европарламенте и в парламентах стран-членов пристальному разбору, причем часть государств не особо охотно пойдет на отказ от права вето в некоторых областях внешней политики ради придания ЕС большей гибкости в глобальной дипломатии.

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Теги: европарламент, дональд трамп, геополитика, евросоюз, еврокомиссия, Жан-Клод Юнкер
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