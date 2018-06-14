За 5 лет скорость таяния льда в Антарктиде утроилась - ученые

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Ускорение таяния льда по-прежнему незначительно влияет на повышение уровня моря

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Международная группа из 84 ученых выяснила, что скорость таяния пластов льда в Антарктиде ускорилась в три раза за последние пять лет. Об этом сообщает New Scientist.

"Произошло резкое увеличение, причем почти половина потерь приходится на последние пять лет. Перспектива на будущее отличается от того, что мы предполагали ранее", - сказал Эндрю Шеперд из Университета Лидса в Великобритании.

В свою очередь ускорение таяния льда по-прежнему незначительно влияет на повышение уровня моря: всего лишь 7,6 миллиметра в период с 1992 по 2017 год.

Авторы исследования уточняют, что до 2012 года сокращение количества льда в Антарктике держалось на уровне 76 млрд тонн в год, однако с тех пор эта цифра выросла до уровня 219 млрд тонн в год.

Компьютерное моделирование 2016 года показало, что растаявшие пласты льда в Антарктиде могут к 2100 году повысить уровень моря на 2 метра. Это означает, что общий уровень моря может подняться более чем на 3 метра к 2100 году, однако некоторые к этому отому исследованию относятся скептически.

В апреле 2018 года британские ученые сообщили, что за шесть лет ледяной покров Антарктиды уменьшился на 1463 кв. км, что сопоставимо с площадью Лондона или почти четырех городов наподобие Харькова.