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16.07.2018, 11:13

"За кого играешь?": реакция Клинтон на слова Трампа о вине США

"За кого играешь?": реакция Клинтон на слова Трампа о вине США - Фото
Хиллари Клинтон (фото - Getty Images)

Политик прокомментировала высказывание главы Белого дома о том, что это Америка виновата в плохих отношениях с Россией

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Хиллари Клинтон отреагировала на замечание американского лидера Дональда Трампа о "вине" США в ухудшении отношений с Россией. На официальной странице в Twitter бывшая соперница республиканца на выборах 2016 года написала:

"Прекрасный чемпионат мира (по футболу в России, - ред.). Вопрос президенту Трампу, пока он встречается с Путиным: "Ты знаешь, за какую команду играешь?"

Ранее перед встречей с президентом России Трамп написал в своем микроблоге, что именно "американское безрассудство и глупость" привело к ухудшению отношений с РФ. Президент США добавил, что особенно их усугубила "нынешняя охота на ведьм".

Встреча Трамп-Путин состоится в Хельсинки сегодня, 16 июля.

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Теги: дональд трамп, владимир путин, геополитика, чм-2018, хиллари клинтон
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