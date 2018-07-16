"За кого играешь?": реакция Клинтон на слова Трампа о вине США

Хиллари Клинтон (фото - Getty Images)

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Политик прокомментировала высказывание главы Белого дома о том, что это Америка виновата в плохих отношениях с Россией

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Хиллари Клинтон отреагировала на замечание американского лидера Дональда Трампа о "вине" США в ухудшении отношений с Россией. На официальной странице в Twitter бывшая соперница республиканца на выборах 2016 года написала:

"Прекрасный чемпионат мира (по футболу в России, - ред.). Вопрос президенту Трампу, пока он встречается с Путиным: "Ты знаешь, за какую команду играешь?"

Ранее перед встречей с президентом России Трамп написал в своем микроблоге, что именно "американское безрассудство и глупость" привело к ухудшению отношений с РФ. Президент США добавил, что особенно их усугубила "нынешняя охота на ведьм".

Встреча Трамп-Путин состоится в Хельсинки сегодня, 16 июля.