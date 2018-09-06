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06.09.2018, 11:58

За отравление в Солсбери несет ответственность Путин - Британия

За отравление в Солсбери несет ответственность Путин - Британия - Фото
новичок

Министр безопасности Британии подчеркнул, что "президент РФ, его правительство контролирует, финансирует и направляет военную разведку"

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Президент России Владимир Путин несет конечную ответственность за отравление нервнопаралитическим веществом бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Об этом заявил министр безопасности Британии Бен Уоллес, сообщает AFP.

Отвечая на вопрос, несет ли Путин ответственность, Уоллес сказал: "В конечном счете, да, поскольку он – президент Российской Федерации, и именно его правительство контролирует, финансирует и направляет военную разведку, ГРУ, через свое Минобороны".

В интервью Би-би-си, Уоллес  подчеркнул: "Я не думаю, что кто-то может сказать, что Путин не контролирует свое государство, и ГРУ, без сомнения, не исключение".

5 сентября 2018 года назвали имена двух россиян, которых официальное следствие считает главными подозреваемыми в деле об отравлении бывшего российского двойного шпиона и его дочери Юлии в Англии нервно-паралитическим веществом Новичок.  Это граждане РФ Александр Петрова и Руслан Боширов.

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4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Власти страны заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ.

30 июня в расположенном рядом Эймсбери обнаружили некую Дону Стерджесс и Чарльза Роули: оба были без сознания. Пара отравилась "Новичком". Женщина скончалась, мужчина ослеп и утратил чувствительность конечностей.

Лондон обвинил Кремль в первом инциденте и организовал скоординированный ответ союзников и партнеров. Кремль назвал обвинения "провокацией".

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Теги: Сергей Скрипаль, Солсбери, Новичок, владимир путин, Бен Уоллес
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