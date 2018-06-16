За полтора месяца власти США разлучили с родителями 1995 детей

Фото: скриншот с видео

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По инициативе Дональда Трампа, детей разлучают со взрослыми, задержанными за нелегальное пересечение границы

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В период с 19 апреля по 31 мая власти США отделили 1995 детей от их родителей, которых задержали на границе с Мексикой за нелегальное пересечение. Такие данные министерства внутренних дел США приводит ВВС.

Если ранее первое нелегальное пересечение границы трактовалось в США как административное нарушение, то теперь это уголовное преступление. Соответственно взрослым выдвигают обвинение в нелегальном пересечении границы, а их детей отбирают, считая их несовершеннолетними без сопровождения взрослых.

Детей передают под опеку министерства здравоохранения и социальных услуг. До того времени, когда власти примут по ним какое-то решение, дети находятся в государственных учреждениях опеки или в семейных приютах.

Начатая администрацией президента Дональда Трампа борьба с нелегальными мигрантами из Мексики вызывает много споров.

ООН уже призвала США немедленно прекратить практику разлучения детей с родителями.

Сообщается, что на этой неделе конгрессмены-республиканцы подали законопроект, который предусматривает, что детей будут содержать вместе с родителями.