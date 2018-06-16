Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
16.06.2018, 11:33

За полтора месяца власти США разлучили с родителями 1995 детей

За полтора месяца власти США разлучили с родителями 1995 детей - Фото
Фото: скриншот с видео

По инициативе Дональда Трампа, детей разлучают со взрослыми, задержанными за нелегальное пересечение границы

Реклама
Реклама

В период с 19 апреля по 31 мая власти США отделили 1995 детей от их родителей, которых задержали на границе с Мексикой за нелегальное пересечение. Такие данные министерства внутренних дел США приводит ВВС.

Если ранее первое нелегальное пересечение границы трактовалось в США как административное нарушение, то теперь это уголовное преступление. Соответственно взрослым выдвигают обвинение в нелегальном пересечении границы, а их детей отбирают, считая их несовершеннолетними без сопровождения взрослых.

Детей передают под опеку министерства здравоохранения и социальных услуг. До того времени, когда власти примут по ним какое-то решение, дети находятся в государственных учреждениях опеки или в семейных приютах.

Начатая администрацией президента Дональда Трампа борьба с нелегальными мигрантами из Мексики вызывает много споров.

ООН уже призвала США немедленно прекратить практику разлучения детей с родителями.

Сообщается, что на этой неделе конгрессмены-республиканцы подали законопроект, который предусматривает, что детей будут содержать вместе с родителями.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: США, Мексика, граница, мигранты, дети
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Мексика подготовила ответ на пошлины США
Экономика Мексика подготовила ответ на пошлины США
На границе США и Мексики застряли сотни беженцев
Мир На границе США и Мексики застряли сотни беженцев
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 