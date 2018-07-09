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Боты:
09.07.2018, 15:35

Антикоррупционер-легенда Румынии уволена за "превышение власти"

Антикоррупционер-легенда Румынии уволена за "превышение власти" - Фото
Лаура Кодруца Ковеши (фото - romaniajournal.ro)

Когда Лаура Ковеши возглавляла Национальное антикоррупционное управление, 90% обвиняемых в коррупции получили уголовное наказание

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Румынский президент Клаус Йоханисс подписал указ об отзыве с должности легендарного антикоррупционного прокурора Лауры Кодруцу Ковеши. Об этом пишет местный ресурс RomaniaTV.

Ранее это решение по главе Национального антикоррупционного управления принял Конституционный суд страны.

Как сообщает пресс-служба президента, Румыния "не может отступить от статуса страны, где соблюдается закон и верховенство Конституции". У президента заявили, что борьба с коррупцией "ни в коем случае не может ослабляться или блокироваться", и никакое из антикоррупционных учреждений "не должно подвергаться давлению".

Ее увольнения, отмечает ресурс, добивался глава Минюста страны Тудорел Тоадер, который считал, что Ковеши "превышает полномочия", чем якобы подрывает авторитет власти.

Ковеши была назначена на должность при президентстве Траяна Бэсеску более пяти лет назад.

После этого ее работу СМИ называли "бескомпромиссной" к коррупционерам среди министров, судей, депутатов и других чиновников высокого ранга, а также бизнесменов и медиамагнатов. Более того, в какой-то момент Ковеши санкционировала расследование против брата Бэсеску, который позднее был осужден за коррупцию. 

Читайте аналитику: Будут сидеть. Как румыны ломают хребет коррупции

По данным опроса от INSCOP, на 2015 год 60% румын доверяли Управлению под руководством Ковеши.

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Теги: коррупция, увольнение, протест, Румыния, лаура ковеши
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