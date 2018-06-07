Задавившему пять человек в Стокгольме дали пожизненное

суд Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Перед нападениями Рахмат Акилов выражал свою поддержку экстремистской группировке Исламское государство

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Гражданина Узбекистана Рахмата Акилова, который в прошлом году наехал на автомобиле на группу людей Стокгольме, в результате чего погибли 5 человек, приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщает ВВС.

В суде было доказано, что 7 апреля 2017 г Акилов на угнанном грузовике въехал на пешеходную улицу Дроттнинггатан и проехал на большой скорости около 600 метров, задавив пять человек.

При этом в грузовике была бомба: пять канистр с бутаном, наполненных шурупами, металлическими обломками и лезвиями. Однако бомба, вопреки замыслу, не взорвалась, а лишь подожгла машину.

Перед нападениями Акилов выражал свою поддержку экстремистской группировке Исламское государство.

Как сообщается, Акилов переехал из Узбекистана в Швецию в 2014 году и пытался получить вид на жительство и политическое убежище. Однако в декабре 2016 года шведские власти обязали его покинуть страну в течение четырех недель.

Для того чтобы осудить Акилова за терроризм, обвинение должно было доказать, что он целенаправленно намеревался совершить теракт и причинить вред шведскому государству. ИГ не объявляло, что Акилов совершил нападение по его приказу. Однако суд признал нападавшего виновным и по этому пункту обвинений.