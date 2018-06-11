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11.06.2018, 10:55

Задержан пропавший 35 лет назад офицер НАТО: впал в депрессию

Задержан пропавший 35 лет назад офицер НАТО: впал в депрессию - Фото
Уильям Говард Хьюз-младший (фото - Fox News)

По словам бывшего военного, он впал в депрессию и решил подделать паспорт и навсегда поселиться в Калифорнии

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В Калифорнии задержали бывшего офицера ВВС США и НАТО Уильяма Говарда Хьюза-младшего, который пропал 35 лет назад. Об этом сообщает Fox News.

Бывшего военного подозревают в дезертирстве и подделке документов. 

Офицер до своего исчезновения занимался анализом систем слежения НАТО и коммуникациями во время холодной войны. У Хьюза был доступ к секретной информации. 

Военный пропал в 1983 году, когда ему было 33 года. По его словам, он впал в депрессию. Он вернулся из отпуска из Европы, снял $28 тысяч с банковского счета и исчез. Хьюз сам признался, что подделал паспорт и переехал в Калифорнию.

В ВВС США говорят, что нет доказательств, что Хьюз был шпионом или сотрудничал с СССР. 

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Теги: задержание, депрессия, военный НАТО
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