Задержанную в США шпионку финансировал миллиардер из России - WP

Мария Бутина (архивное фото - Голос Америки)

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Газета пишет, что подозреваемая в агентурной деятельности Мария Бутина получала финансовую помощь от российского миллиардера Константина Николаева

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Задержанная по подозрению в агентурной дейтельности в США россиянка Мария Бутина получала финансовую помощь от российского миллиардера Константина Николаева. Об этом сообщает The Washington Post.

Согласно сообщению, во ходе слушаний в комитете Сената США по разведке Бутина заявила, что Николаев финансировал организацию Право на оружие, основателем которой она является.

Также сказано, что представитель российского бизнесмена подтвердил контакты Николаева с Бутиной в 2012-2014 годах, но не не сообщил, помогал ли он ей финансово.

В обвинительном акте против россиянки речь идет об "известном российском бизнесмене с тесными связями с администрацией президента США" без указания имени бизнесмена. В свою очередь, в документе названо его состояние по версии Forbes - 1,2 миллиарда долларов, что совпадает с состоянием Николаева.

Бутину обвиняют в в сговоре с целью работы иностранным агентом и в деятельности в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации.

Отмечается, что Константин Николаев - генеральный директор группы Н-Транс и совладелец оператора железнодорожных перевозок Globaltrans. Его сын Андрей Николаев учится в США и был волонтером в штабе Дональда Трампа во время избирательной кампании.

Мария Бутина - член правления организации Право на оружие. Она входила в состав российской делегации на Национальном молитвенном завтраке в США, на котором выступал и Трамп.

Мария Бутина (фото - открытые источники)

18 июля в США судья принял решение арестовать на время судебного разбирательства гражданку РФ Марию Бутину, которую подозревают в шпионаже в пользу Москвы.

15 июля в Вашингтоне задержали 29-летнюю гражданку РФ Марию Бутину. В Минюсте США заявляют, что россиянка работала под руководством высокопоставленного кремлевского чиновника, ее обвиняют в проникновении в американскую политическую организацию и незарегистрированной деятельности в пользу РФ.