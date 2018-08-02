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02.08.2018, 08:25

Заключенных пытали из-за поражения российской сборной на ЧМ-2018

Заключенных пытали из-за поражения российской сборной на ЧМ-2018 - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Заключенные рассказали, что сотрудники колонии олонии № 5 в Забайкальском крае применили электрошокер

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В России заключенные исправительной колонии № 5 в Забайкальском крае рассказали, как охранники избили их после поражения сборной РФ в матче с Хорватией на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщили юрист Анастасия Коптеева и адвокат Алана Семигузова, сотрудничающие с правозащитной организацией "Зона права", пишет Медуза.

В распоряжении издания есть копии актов опроса двух заключенных — Александра Нохрина и Евгения Афанасьева.

Нохрин рассказал, что его избили в помещении библиотеки, куда привели для досмотра. По словам заключенного, сотрудники колонии также применили электрошокер.

"Все они были в состоянии алкогольного опьянения, а точнее, от них пахло перегаром. Все они были расстроены тем, что российская футбольная команда накануне проиграла Хорватии и, видимо, поэтому решили выместить на мне свою досаду", — говорится в акте опроса Нохрина.

Заключенный утверждает, что в издевательствах участвовали не менее пяти сотрудников ФСИН. Помимо Нохрина, по его словам, в колонии были избиты еще несколько человек.

Евгений Афанасьев рассказал юристам, что слышал крики заключенных, которых содержат в других камерах. "Были слышны щелчки электрошокера и крики заключенного: „Что вы делаете, я диабетик“, потом этого заключенного куда-то увели, его не стало слышно", — говорится в акте опроса Афанасьева.

Он также утверждает, что сотрудники колонии применили газ, когда другие заключенные «начали интересоваться, что происходит, кого бьют»: "У нас началось слезоточение, кашель, в горле горело от газа".

Юристы встретились с заключенными 11 июля, через три дня после избиений в колонии. Они передали в Следственный комитет РФ письменные акты опроса двух заключенных, подали заявление о преступлении и уведомили прокурора. Ответа на заявление юристы не получили.

7 июля 2018 года сборная Хорватии выиграла у России в серии послематчевых пенальти на чемпионате мира по футболу.

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Теги: рф, пытки, заключенные, чм-2018, сборная хорватии
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