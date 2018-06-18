Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
18.06.2018, 18:14

Законопроект о переименовании Македонии одобрен правительством

Законопроект о переименовании Македонии одобрен правительством - Фото
Флаг Македонии (фото - iStock/Global Images Ukraine)

Соглашение официально передали в парламент для ратификации

Реклама
Реклама

Правительство Македонии одобрило законопроект о ратификации соглашения о переименовании страны. Об этом сообщает МIAMI Нerald.

Таким образом был начат процесс ратификации начального соглашения с Грецией, согласно которому страна изменит свое название на Северную Македонию и 27-летний спор двух государств прекратится.

Представитель правительства Македонии Миле Босняковски заявил, что во время заседания правительства соглашение было одобрено и официально передано в парламент для ратификации.

17 июня представители Македонии и Греции подписали соглашение о переименовании страны в Республику Северная Македония. Этот шаг приветствовали Европейский Союз, ООН и НАТО.

После этого в столице Македонии Скопье началась массовая акция протеста против нового названия страны и произошли столкновения демонстрантов с полицией. Пострадали семь полицейских, 25 человек были задержаны.

Спор относительно названия Македонии продолжался с 1991 года. Греция считала, что название страны является узурпацией названия ее исторической провинции.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: македония, Греция, переименование македонии
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Переименование Македонии: в Греции вспыхнули протесты - видео
Мир Переименование Македонии: в Греции вспыхнули протесты - видео
Премьер Македонии: Спор с Грецией о названии страны разрешен
Мир Премьер Македонии: Спор с Грецией о названии страны разрешен
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 