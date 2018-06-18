Законопроект о переименовании Македонии одобрен правительством

Флаг Македонии (фото - iStock/Global Images Ukraine)

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Соглашение официально передали в парламент для ратификации

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Правительство Македонии одобрило законопроект о ратификации соглашения о переименовании страны. Об этом сообщает МIAMI Нerald.

Таким образом был начат процесс ратификации начального соглашения с Грецией, согласно которому страна изменит свое название на Северную Македонию и 27-летний спор двух государств прекратится.

Представитель правительства Македонии Миле Босняковски заявил, что во время заседания правительства соглашение было одобрено и официально передано в парламент для ратификации.

17 июня представители Македонии и Греции подписали соглашение о переименовании страны в Республику Северная Македония. Этот шаг приветствовали Европейский Союз, ООН и НАТО.

После этого в столице Македонии Скопье началась массовая акция протеста против нового названия страны и произошли столкновения демонстрантов с полицией. Пострадали семь полицейских, 25 человек были задержаны.

Спор относительно названия Македонии продолжался с 1991 года. Греция считала, что название страны является узурпацией названия ее исторической провинции.