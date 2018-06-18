Законопроект о переименовании Македонии одобрен правительством

Правительство Македонии одобрило законопроект о ратификации соглашения о переименовании страны. Об этом сообщает МIAMI Нerald.
Таким образом был начат процесс ратификации начального соглашения с Грецией, согласно которому страна изменит свое название на Северную Македонию и 27-летний спор двух государств прекратится.
Представитель правительства Македонии Миле Босняковски заявил, что во время заседания правительства соглашение было одобрено и официально передано в парламент для ратификации.
17 июня представители Македонии и Греции подписали соглашение о переименовании страны в Республику Северная Македония. Этот шаг приветствовали Европейский Союз, ООН и НАТО.
После этого в столице Македонии Скопье началась массовая акция протеста против нового названия страны и произошли столкновения демонстрантов с полицией. Пострадали семь полицейских, 25 человек были задержаны.
Спор относительно названия Македонии продолжался с 1991 года. Греция считала, что название страны является узурпацией названия ее исторической провинции.