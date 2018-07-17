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17.07.2018, 09:45

Заместителем начальника Генштаба Канады стал украинец

Заместителем начальника Генштаба Канады стал украинец - Фото
Пола Винник (фото - скриншот видео)

По данным СМИ, Пола Винник - единственный украинец, командовавший Сухопутными войсками Канады

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Заместителем начальника штаба обороны Канады назначен этнический украинец, генерал-лейтенант Пола (Павел) Винник. Об этом сообщает Укринформ.

По информации Министерства обороны Канады, до повышения генерал Винник в течение двух лет командовал Сухопутными войсками Канады, а до того - возглавлял военную разведку страны.

За последние несколько лет он несколько раз посещал Украину, побывав в селе Поздимир Львовской области, откуда родом его предки.

По образованию он – военный инженер, служит в ВС Канады с 1981 года. В 2009 году принимал участие в войне в Афганистане в составе многонационального командования безопасности как помощник командующего, ответственного за формирование афганского министерства обороны и национальной армии

"Назначение Винника заместителем начальника Штаба обороны является наивысшим достижением украинских канадцев в Вооруженных силах Канады. Он  - единственный украинец, командовавший Сухопутными войсками", - отмечается в сообщении.  

По меньшей мере, три члена украинской громады получали самое старшее генеральское звание в канадских ВВС.

6 июля 2018 года в парламенте Канады зарегистрировали петицию, в которой предлагается признать президента РФ Владимира Путина военным преступником.

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Теги: канада, генштаб, пола винник
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